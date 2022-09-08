Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ–5 фактов о диком кабане.

Запись появилась в Фейсбуке организации.

Кабан – одно из первых животных, прирученных человеком. Дикие свиньи очень умны, наравне с собаками. Вожаком в кабаньем стаде является старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага. Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах пищи на расстоянии более пяти километров. Поздней осенью откормленные и полные сил секачи сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса. Сильнейший кабан во время гона может оплодотворить до восьми самок.

Ранее "Страна" публиковала фотографии кабана из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который с видимым наслаждением зарывается в лужу грязи.

Также сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурого медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.