Чернобыльский заповедник рассказал о кабане, который может учуять еду за пять километров
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ–5 фактов о диком кабане.
Запись появилась в Фейсбуке организации.
- Кабан – одно из первых животных, прирученных человеком. Дикие свиньи очень умны, наравне с собаками.
- Вожаком в кабаньем стаде является старейшая самка. Она всегда идет впереди, первой чувствует опасность и первой бросается на врага.
- Хорошее обоняние позволяет кабанам почувствовать запах пищи на расстоянии более пяти километров.
- Поздней осенью откормленные и полные сил секачи сражаются между собой за самок. На таких турнирах самец может потерять значительную часть своего веса.
- Сильнейший кабан во время гона может оплодотворить до восьми самок.
Ранее "Страна" публиковала фотографии кабана из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который с видимым наслаждением зарывается в лужу грязи.
Также сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурого медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.