Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и представители факультета ветеринарной медицины Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) провели исследование состояния водоемов Чернобыльского заповедника. В частности, они осуществили прижизненную и посмертную диагностику гельминтозов обитающих там улиток.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба заповедника.

В естественных условиях моллюски нередко подвергаются поражению разными организмами: клещами, нематодами, трематодами, бактериями, грибами. В улитках паразиты могут появиться несколькими путями: через почву или уже зараженных особей, которые присоединились к основной популяции моллюсков. Последствия могут быть очень опасными не только для болеющих улиток. Также возникает риск заражения всей почвы и даже человека.

Ранее в заповеднике предупредили, что в лесах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начался гон оленей.

Также в организации показали растения из зоны отчуждения, которыми увлекался основатель ЦРУ.