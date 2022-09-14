Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото осоеда – малочисленная гнездовой птицы зоны отчуждения. Она интересна тем, что в гнездовой период питается только перепончатокрылыми – осами и шмелями (взрослыми насекомыми и личинками), а также вскармливает ими птенцов.

Снимки опубликованы на Фейсбуке.

Первые хищники возвращаются с юга в конце апреля - начале мая. Появившись на гнездовом участке, осоеды начинают его облет. Затем они приступают к токованию. Токуют птицы в паре в воздухе. Если же самка обогревает кладку, самец демонстрирует токовый полет самостоятельно.

Характерный элемент токования осоеда – это хлопанье крыльями, поднятыми вертикально вверх над спиной. Этот маневр птица совершает, когда останавливается в верхней точке воздушной "горки". Одиночное токование самца летом, скорее всего, выполняет роль маркировки гнездового участка.

Замечено, что осоед предпочитает гнездиться в лиственных и смешанных лесах. В кладке обычно два яйца, редкий случай 1–3. Птенцы появляются в конце июня – начале июля и находятся в гнезде 40–45 суток.

Молодые птицы покидают гнездо чаще всего в начале – середине августа. Молодые осоеды длительное время держатся возле гнездового участка, пока взрослые их кормят. В этот период они очень крикливы и преследуют родителей, приносящих им еду.

По питанию осоед стенофаг (то есть его меню ограничено одни видом пищи). Изредка птица может съесть ящерицу или мелкое пернатое. В гнезде и под гнездом довольно часто обнаруживают соты от гнезд ос. Соты и другую пищу птицы переносят в гнездо в лапах.

В заповеднике гнездятся около 25 пар осоедов. Прослеживая осеннюю миграцию осоеда, ученые обнаружили, что птицы начинают улетать уже в начале второй декады августа. Но большинство покидают Украину во второй декаде сентября. Во время полета осоеды мигрируют стаями до 30 особей, чаще всего – от 4 до 8 птиц.

Места зимовки осоедов родом из Европы расположены в зоне влажных тропических лесов Экваториальной Африки, а также в лесах Юго-Восточной и Южной Африки.

Ранее в Чернобыльском заповеднике выяснили, какие паразиты водятся у улиток зоны отчуждения.

Также заповедник показывал фото начала осени в зоне отчуждения ЧАЭС.