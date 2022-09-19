Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах области в течение последних суток. По его данным, войска РФ ударили по областному центру, а также Новой Одессе, Березнеговатской громаде и Южноукраинской АЭС.

Об этом Ким сообщил в Telegram-канале.

1. Николаев.

После полуночи Николаев подвергся обстрелам, было попадание во двор частного дома, полностью разрушена хозпостройка. В нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля, предварительно - без пострадавших. На одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети (по данным мэра Николаева - линия уже восстановлена).

2. Николаевский район.

В 04:10 зафиксирован обстрел в центре Новой Одессы, повреждены частные дома, торговые киоски, аптека, магазин. Также в результате обстрела загорелся пожар гаража на территории частного домовладения. Пострадавших нет.

3. Баштанский район.

Непосредственно прилегающая к линии фронта Березнеговатской громада вечером была обстреляна тремя реактивными снарядами из "Смерча", повреждена больница и солнечная электростанция. Также под обстрелами Муравьевка, окрестности Любомировки, станция Березнеговатое, Новоалександровка, Широкое.

3. Вознесенский район.

В 00:20 был ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.

Как писала "Страна", ночью 19 сентября войска РФ обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара по Южноукраинской АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.