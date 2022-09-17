В субботу, 17 сентября, в Николаеве произошла авария на водопроводной сети. В связи с этим город остался без водоснабжения.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

По его словам, воды в городе не будет ориентировочно до 20:00.

"Бригада "Николаевводоканала" уже производит ремонт и делает все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома. Следите за новостями", - говорится в сообщении мэра Николаева.

Ранее мы также писали, как 29 августа в Николаеве пропала холодная и горячая вода из-за аварии, которая произошла на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.

Кроме того, "Страна" публиковала видео огромной очереди за водой в Николаеве. На видео можно заметить, что очередь за водой растянулась на сотни метров.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.