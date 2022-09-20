Минувшей ночью россияне нанесли авиаудар по Бахмуту. Попадание пришлось по многоэтажке. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, войска РФ продолжали активно стрелять в Донецком и Горловском направлениях.

Также накануне вечером под обстрел попало Хромово, там ранен один человек.

Громко прошла ночь и в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере два частных дома.

Также ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, а утром - центральную.

В полпервого ночи под обстрел попала Богоявленка Угледарской громады, объемы разрушений устанавливаются.

Кириленко добавил, что "на Донбассе давно уже не осталось ни одного безопасного места" и призвал жителей эвакуироваться.

Напомним, на прошлой неделе из-за обстрелов также обрушилась многоэтажка - обрушился почти целый подъезд.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

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