В Энергодаре, захваченном российской армией, из-за массированных обстрелов города 19 сентября пропала вода, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Он заявляет, что россияне обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища (то есть, надо полагать, Никополь) и, одновременно, бьют по промзоне Энергодара.

16 сентября назначенные РФ "власти" Энергодара заявили об обстреле зоны поблизости от Запорожской АЭС.

Также назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что город и ЗАЭС готовят к обороне от наступления ВСУ.

Также мы сообщали, что мэр Энергодара на позапрошлой неделе несколько раз сообщал, что в оккупированном городе из-за российских обстрелов отключался свет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.