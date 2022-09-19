Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил подробности ночного и утреннего ударов по облцентру. Россияне обстреляли город в 2 часа ночи ракетами С-300, попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилмассива в одном из районов города. Из-за этого район был частично обесточен.

Об этом Старух написал в своем Телеграм-канале.

В результате утреннего обстрела, одна ракета попала в зеленую зону на берегу Днепра недалеко от жилмассива уже другого района.

Другая ракета упала в одном из сел Запорожского района, разрушив несколько частных домов.

Ранена 70-летняя женщина. Сейчас она в больнице под присмотром медиков.

Напомним, ранее Старух сообщил, что в результате обстрелов Запорожья в ночь с 18 на 19 сентября под удар попали многоэтажки и помещения учебного заведения. Позже он добавил, что по городу утром нанесли еще один ракетный удар. Также враг атаковал село рядом с Запорожьем.

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