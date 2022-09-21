Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Украиной и Россией о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ООН после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает UN Web TV.

"МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по параметрам зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - сказал Гросси.

По его словам, речь уже идет о конкретных аспектах параметров зоны безопасности. В штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке он прибыл для консультаций по зоне ядерной безопасности и защите вокруг Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ добавил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, необходимой для охлаждения реактора и других систем.

Напомним, 17 сентября Запорожская атомная электростанция Украины снова начала получать электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время обстрелов.

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