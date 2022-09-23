Петиция президенту Украины о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины набрала более 25 тысяч голосов. Теперь обращение должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Отметим, что вегетарианцы не едят мясо, в то время как веганы избегают молочных продуктов, яиц, меда и использование любых вещей, полученных из продуктов животного происхождения.

Петиция о вегетарианских и веганских сухпайках опубликована на сайте Офиса президента.

Её автор – военный ВСУ Петр Павлов. Обращение опубликовано 27 июня и по состоянию на 23 сентября под ним подписалось 25 328 гражданина.

"Министерство обороны Украины еще много лет назад имело намерения постепенно переходить на питание по стандартам, приближенным к армиям стран НАТО. Среди них – учет особенностей питания военнослужащих", – говорится в петиции.

Павлов отмечает, что у военнослужащих есть определенные ограничения в выборе питания, поскольку во многих ситуациях зависит от того, чем именно его обеспечит государство (свою роль играет сложность или полное отсутствие возможностей покупки пищи и самостоятельного приготовления).

Введение в существующие сухие пайки дополнительных, которые смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач, подчеркивает он.

Также Павлов объяснил, для кого именно в украинской армии необходимо введение вегетарианских и веганских сухих пайков:

для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим взглядам;

для теистов – верующих людей, для которых веганские посты особенно распространены;

для людей с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу;

для людей с периодическими проблемами с пищеварением.

Павлов считает, что в настоящее время для реализации указанных изменений в питании военных "нет значительных препятствий", так как:

пища растительного происхождения не только не дороже "мясной", но во многих компоновках даже дешевле;

подобный шаг приблизит ВСУ к высоким стандартам и привлечет внимание потенциальных рекрутов;

изготовление и закупка подобной продукции сохраняет экосистему;

это сохранит и восстановит утраченное здоровье военнослужащих, что потенциально приблизит страну к победе.

Как писала "Страна", ранее петиция о возвращении гражданства главе штаба Теробороны Днепра Корбану также набрала необходимые голоса.

Также Зеленскому предлагают на 50 лет запретить россиянам въезжать в Украину, и петиция тоже набрала нужные голоса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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