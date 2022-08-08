Украинцы предлагают президенту Владимиру Зеленскому запретить россиянам въезжать в Украину в ближайшие 50 лет. Соответствующая петиция уже набрала необходимые для рассмотрения голоса.

Петиция была размещена на сайте президента Украины 23 мая. Ее автор обосновывает необходимость для запрета на въезд россиянам соображениями безопасностями. Также предлагается не предоставлять вид на жительство россиянам, за исключением тех, кто воевал за Украину.

По состоянию на 8 августа у петиции уже 25 785 голосов. Теперь на нее должен ответить Владимир Зеленский.

Напомним, в мае нужное количество голосов для рассмотрения набрала петиция о введении визового режима с РФ. После этого президент Владимир Зеленский ее поддержал.

И уже с 1 июля в Украине заработал визовый режим для россиян.

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