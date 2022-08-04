По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд в Украину на три года.

По словам источника, Савика Шустера внесли в так называемый "красный список".

"То есть по нему установлен "маячок" уведомления, по которому сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его в Украину, на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца - без объяснения причин", — рассказал источник.

Напомним, ранее сам Шустер заявлял, что является гражданином Италии. В данный момент он находится не в Украине.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на вопрос "Страны", правдива ли информация о запрете на въезд в Украину Савику Шустеру, ответил следующее: "Мы не разглашаем информацию о третьих лицах".

Отметим, что директор студии Савика Шустера Павел Елизаров в своем фейсбуке написал, что данная информация является фейком.

В прошлом году Савик Шустер жестко критиковал Владимира Зеленского, обвиняя его и главу Офиса президента Андрея Ермака в срыве спецоперации по "вагнеровцам" в 2020 году.

Напомним, что ранее при въезде в Украину не пустили и забрали украинский паспорт у Геннадия Корбана.

Также сообщалось о том, что в списке на лишение гражданства из-за наличия паспортов других государств, есть бизнесмен Игорь Коломойский.