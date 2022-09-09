Петиция о возвращении гражданства главе штаба Теробороны Днепра Геннадию Корбану набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Автор петиции - бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера - просит отменить указ президента №502/2022 от 18 июля в части лишения Корбана украинского паспорта.

В тексте петиции говорится, что указ "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии".

Также в петиции говорится, что лишать украинского гражданства запрещает статья 25 Конституции.

Как писала "Страна", за время войны Зеленский своими указами лишил гражданства 10 украинцев.

Напомним, ранее Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной Корбан считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином". По его словам, вместе с войной на города легла серьезная нагрузка по обеспечению армии, при том, что правительство в этом практически не помогало.

Помимо этого, против соратников и родственников Корбана начали возбуждать уголовные дела.

Подробнее об этой истории читайте в нашем отдельном материале.