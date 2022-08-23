Корбан заявил, что против его соратников и родственников начали возбуждать уголовные дела

Глава совета Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан, которого президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства после чего у него забрали на границе паспорт и не пустили в Украину, заявил, что против его соратников и родственников начали возбуждать уголовные дела.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне до сих пор не верится что президент, который разрывается между войной, иностранными делегациями, Генштабом и записью своих вечерних обращений к народу находит время, чтобы устраивать дворовые разборки, сводить счёты и заниматься лишением меня гражданства без оснований, нарушая мои конституционные правы и Основной Закон", - написал он.

Корбан заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак "находит время, чтобы раздавать незаконные указания прокурорам, полиции и СБУ, возбуждать по беспределу уголовные дела против меня, моих друзей и близких", в частности, против его отца и его медицинского центра.

Он заявил также, что ему не верится, что спустя полгода войны, полиция и СБУ вместо реальной деятельности исполняют команды начальства, "которое использует телефонное право также, как и их предшественники, для расправы с неугодными", - написал он.

"А судьи принимают незаконные постановления по звонку из ОП от заместителя главы офиса, сбежавшего в первый день войны и просидевшего полтора месяца во Львове", - пишет Корбан.

Напомним, ранее Корбан назвал три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства.

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