"Забудьте об этом". Шольц призвал Путина отказаться от идеи об использовании ядерного оружия
Германия призывает президента РФ Владимира Путина даже не допускать мысли о применении ядерного оружия против Украины и поддерживает позицию США по этому вопросу.
Об этом сообщает канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
"Путин совершает ошибку за ошибкой. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.
Немецкий канцлер назвал мобилизацию в РФ "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины".
При этом на вопрос журналиста, верит ли Шольц в применение Владимиром Путиным ядерного оружия, тот ответил, что "никто не может знать этого наверняка".
"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", – призвал Шольц.
Также канцлер обратил внимание, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.
"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", – сказал Шольц.
Напомним, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "серьезно относиться" к угрозам Путина ядерным оружием.
Тем временем в США не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
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