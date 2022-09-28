Германия призывает президента РФ Владимира Путина даже не допускать мысли о применении ядерного оружия против Украины и поддерживает позицию США по этому вопросу.

Об этом сообщает канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

"Путин совершает ошибку за ошибкой. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер назвал мобилизацию в РФ "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины".

При этом на вопрос журналиста, верит ли Шольц в применение Владимиром Путиным ядерного оружия, тот ответил, что "никто не может знать этого наверняка".

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", – призвал Шольц.

Также канцлер обратил внимание, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.

"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", – сказал Шольц.

Напомним, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "серьезно относиться" к угрозам Путина ядерным оружием.

Тем временем в США не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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