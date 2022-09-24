Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не выиграет войну против Украины.

Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

"Все видят ужасные картины войны, слышат новости о разрушениях, о многих смертях. Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", - заявил канцлер.

Однако Европе еще предстоит справиться с другими кризисами.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", - сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил о недопустимости эскалации между РФ и НАТО.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.