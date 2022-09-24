Россияне, уклоняющиеся от мобилизации, в Германии могут рассматриваться как дезертиры. В этом случае по специальному закону они смогут получить убежище.

Об этом пишет издание Bild.

Ситуацию прокомментировал представитель Федерального ведомства по миграции и беженцам.

"Дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, как правило получают международную защиту в Германии. Это относится также и к России. Практика принятия решений Федерального ведомства по миграции и беженцам уже изменена в соответствии с этим", - сказал чиновник.

Предоставление убежища требует принятия решения в каждом отдельном случае, в рамках которого будет проводиться проверка безопасности, пишет Bild.

Ранее "Страна" сообщала, что в Финляндию в течение пятницы через пограничные пункты заехали более семи тысяч россиян. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе. Вероятно, граждане РФ бегут от мобилизации.

Хотя министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что страна против миграции российских уклонистов. Он пояснил, что не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии.