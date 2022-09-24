Сегодня в России возобновились акции протеста против мобилизации. В некоторых городах уже начались задержания.

Об этом сообщают российские СМИ.

По состоянию на 13:20 задержания протестующих прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске. В Томске, как утверждает телеграм-канал "ОВД-Инфо", силовики задержали по меньшей мере 10 человек.

Жесткие задержания были и в Новосибирске. Там ОМОН стал применять силу. Предварительно в Новосибирске силовики уже задержали 13 человек. Большинство задержанных – молодые парни и девушки.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации".

После этого в ряде городов РФ местные жители стали выходить на протесты с призывами отменить запланированную мобилизацию. Также известно о массовых случаях задержания в России - более тысяче участников протестов против мобилизации грозит до 15 лет тюрьмы.

А задержанным в Москве на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.