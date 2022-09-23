Мобилизации в Чечне не будет, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Свою позицию он объяснил тем, что за время войны в Украине Чечня "перевыполнила план" по отправленным на войну людям.

По его словам, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек.

Характерно, что ещё сегодня утром публиковались видео, как заявлялось, с мобилизованными в Чечне мужчинами. Но также в Грозном прошла акция протеста против мобилизации.

После этого и прозвучало заявление Кадырова о том, что никакой мобилизации в Чечне не будет.

При этом он добавил, что родственники около 40 женщин, участвовавших в протестной акции, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их родственников будут отправлять "на передовую".

Как это вяжется с тем, что в Чечне мобилизации не будет, он не пояснил.

Ранее военный комиссар Москвы подписал приказ о частичной мобилизации жителей столицы России.

Кроме того, в Генштабе России разъяснили детали мобилизации.