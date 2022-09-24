В субботу, 24 сентября, идет 213-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сегодня Россия проводит второй день "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

О развитии событий во время "голосования", реакции Украины и мировой общественности — в нашем обновляемом материале.

Как прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает — читайте в статье: "Азовцев на Медведчука".

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24 сентября

10:34 «Пусть сражаются против Путина».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил позицию своей страны - не предоставлять убежище россиянам, спасающимся от мобилизации.

"Литва не будет предоставлять убежище тем россиянам, которые просто убегают от ответственности и пытаются уйти от мобилизации. Россияне должны остаться и сражаться. Против Путина", - написал Ландсбергис в твиттере.

10:20 Катерина Полищук ("Пташка" из «Азова») сделала первые публикации в Instagram после возвращения из плена.

"Спасибо всем и каждому за теплые слова приветствий и поддержки. Спасибо за борьбу за мою свободу. Зализываем раны - и в строй! Если перестану улыбаться - я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это лишь начало! - пишет Катерина.

10:12 Президент Украины Владимир Зеленский создал военные администрации на территории Луганской области, которая сейчас подконтрольна России.

Городские военные администрации созданы в Счастье, Сватово и Старобельске. 4 сельских и поселковых военных администраций созданы в Счастьенском районе. В Старобельском районе создано 7 поселковых военных администраций, в Сватовском - 6.

09:50 Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН".

Ранее против исключения России выступил Китай.

09:25 В Марганце сегодня ночью был прилет в районе хлебозавода. Тяжело ранены мужчина и женщина, также пострадало несколько автомобилей.

09:20 Очереди на границе России с Казахстаном и Грузией.

Местные медиа пишут, что выехать из Астраханской области в Казахстан сейчас занимает в районе суток.

Пройти через грузинскую границу - порядка шести часов.

При этом мужчин в целом выпускают, хотя и пристально опрашивают.

09:15 Британская разведка считает, что войска РФ наносят удары по дамбам (Карачуновской под Кривым Рогом и Печенежской под Харьковом), поскольку украинские войска продвигаются вниз по Ингульцу и Северскому Донцу.

В новой сводке разведка Британии напоминает, что удары по Печенежской дамбе на Северском Донце наносились 21 и 22 сентября. РФ атаковала ее, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе под Кривым Рогом 15 сентября.

"Украинские силы продвигаются дальше вниз по обеим рекам. По мере того, как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам дамб, чтобы затопить украинские военные контрольно-пропускные пункты", - сообщает разведка.

В минобороны Британии считают маловероятным, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях - из-за большого расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий.

09:10 Последствия вчерашнего удара по захваченной россиянами Новой Каховке.

Местные СМИ пишут, что попадание было в районе оптового рынка.

09:05 Ещё одно заявление об атаке беспилотника на юге.

Оперативное командование заявило, что на позиции ВСУ с дрона была сброшена граната с отравляющим веществом.

Речь, по предварительным данным, идёт о хлорпикриновой гранате К-51 (известна как газовая граната).

О потерях не сообщается.

08:55 Ещё фото с места прилета по жилому дому в Запорожье.

08:51 Американский "Институт изучения войны" описывает проблемы мобилизации в России. При этом призывает их не абсолютизировать.

"Вполне возможно, что министерство обороны России решит некоторые из самых серьезных проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло", - пишут американские эксперты.

"Институт" не исключил, что большая часть частичной мобилизации проходит более или менее по плану. И что "социальные сети освещают проблемы, которые являются серьезными, но не обязательно повсеместными".

Среди таких проблем называется:

- призыв людей, не соответствующих ранее заявленным критериям (не служивших, студентов, с хроническими заболеваниями)

- "квоты", которые любой ценой пытаются заполнить военкомы

- конфликты у военкоматов в национальных республиках России.

08:20 Подробности удара по Запорожью этой ночью.

Пострадавших уже девять человек (при одном погибшем).

Жители дома, куда попала ракета, ночевали в автобусе, который использовался как пункт обогрева.

08:02 В Запорожье сегодня ночью было пять ракетных прилетов. Удары наносились по объектам инфраструктуры, также было попадание по жилому дому. Погиб один человек, ещё семь получили ранения.

08:01 Ещё одна атака иранского дрона "Шахид - 136" в Одесской области. Командование "Юг" заявляет, что его сбили в районе порта "Южный".

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 24 сентября. Главное:

Основное из утренней сводки Генштаба:

1. Вследствие удара беспилотников по Одессе погибли два человека, ещё двое ранены.

2. Ночью под обстрел попал Николаев.

3. За сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.