В Генштабе ВСУ считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы. Об этом сказал замначальника Главного оперуправления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Согласно мобилизационным планам России, мобилизации подлежат около 300 тысяч человек. По предварительным оценкам, призыв состоится как минимум в два этапа, может быть больше", - сказал Громов.

По его словам, наибольшую часть тех, кто будет подлежать мобилизации, составят должностные лица сержантского и рядового состава, а также младшие офицеры. "Это категория, которая больше всего понесла потерь у врага", - пояснил он.

Представитель Генштаба заявил, что в течение второго этапа противник продолжит выполнять свои меры мобилизации, будет создан соответствующий ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии.

"Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время", - сказал Громов.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является следствием роста ряда внутренних и внешних угроз режиму Путина.

"Прежде всего это неспособность действующей российской власти достичь анонсированных целей "специальной военной операции", растущая поддержка Украины странами Запада и сохранение курса нашего государства на вступление в НАТО, а также обострение в России социально-экономических проблем и усиление санкционного давления на РФ", - сказал Громов.

Он также заверил, что ВСУ готовы к любому развитию событий. "Что 300 тысяч, что другие – Украина победит", - подчеркнул представитель Генштаба.

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