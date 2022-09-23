В Кабардино-Балкарии женщины начали ругаться с представителем военкомата, который агитировал участвовать в мобилизации.

"Если кто-то отказывается, будут приняты меры уголовной ответственности. Я это не обсуждаю", - говорит мужчина в форме в ответ на эмоциональные выкрики.

В целом в национальных республиках Северного Кавказа, судя по поступающим сообщениям, мобилизация идёт наиболее проблемно. Вчера были видео с перекрытием дорог из Дагестана, прошли и акции протеста в Чечне, после которых Кадыров заявил, что мобилизация в республике проводиться не будет.

Вероятно, это объясняется определённым процентом людей в этих регионах, которые после войн нулевых годов относятся к России, как к государству, нелояльно и не считает его своим.

В других же регионах пока о крупных проблемах с мобилизацией не сообщают. Российские оппозиционеры возмущаются, что люди, в основном, после получения повестки дисциплинировано идут в военкомат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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