Американский Институт изучения войны рассказал, как связан обменом пленными с объявлением мобилизации в РФ
В Американском Институте изучения войны дали своё объяснение, почему обмен пленными совпал с объявлением частичной мобилизации в России.
Там это связывает с желанием Кремля преуменьшить масштаб обмена на фоне более значимой для россиян новости.
"Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярен среди русских националистов и военных блогеров, предприняв обмен в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации", - говорится в отчете Института.
В ISW напоминают, что освобожденных украинцев в РФ ранее называли "нацистами".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.