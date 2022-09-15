Институт изучения войны (ISW) утверждает, что российское военное руководство в поисках возможного усиления возлагает надежды на чеченские батальоны, которые недоукомплектованы и состоят преимущественно из наемников из экономически депрессивных регионов РФ.

Об этом говорится в традиционной сводке американских аналитиков.

Также в ней упоминается обстрел Кривого Рога. ISW считает, что российские войска нацелились на Карачунскую дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно на фоне недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления.

Через Ингулец ВСУ наступают на севере Херсонской области.

Отметим, что ранее о том же говорил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Ключевые выводы экспертов ISW:

Приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин утверждается как лицо, непосредственно причастное к так называемой российской "спецоперации" в Украине, становится лицом войны РФ против Украины.

Вероятно, российские войска обстреляли украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине пересекать реку Ингулец.

Украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает обезвреживать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.

Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск на севере Херсонской области, западной части Херсонской области и северо-западнее Херсона, но не сообщали о серьезных достижениях.

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и северо-западнее и юго-западнее города Донецк.

Финансирование добровольческих батальонов, скорее всего, создает дополнительную финансовую нагрузку на российские города и области.

Финансирование добровольческих батальонов, скорее всего, создает дополнительную финансовую нагрузку на российские города и области. Российские оккупационные власти отключили мобильный Интернет в оккупированной Луганской области 14 сентября, вероятно, чтобы сохранить собственную оперативную безопасность и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские войска, оккупационные чиновники и коллаборационисты бегут из только что освобожденной Харьковской области в Россию.

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