Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "референдумы" в "ЛДНР" и на других захваченных территориях Украины, которые начались в пятницу, 23 сентября.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум". Есть только:

Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации. Территория Украины, требующая немедленного освобождения", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня на неподконтрольных Украине территориях начались "референдумы" о вхождении в состав России. Также они пройдут и в самой РФ. Голосовать будут пять дней - начиная с сегодняшнего и до вторника, 27 сентября.

Также мы показывали первое видео, как проходит "референдум" в Донецке.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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