"Пропагандистское шоу для z-мобилизации". Подоляк - о "референдумах" РФ на захваченных территориях Украины
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на "референдумы" в "ЛДНР" и на других захваченных территориях Украины, которые начались в пятницу, 23 сентября.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум". Есть только:
- Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.
- Территория Украины, требующая немедленного освобождения", - написал Подоляк.
Напомним, сегодня на неподконтрольных Украине территориях начались "референдумы" о вхождении в состав России. Также они пройдут и в самой РФ. Голосовать будут пять дней - начиная с сегодняшнего и до вторника, 27 сентября.
Также мы показывали первое видео, как проходит "референдум" в Донецке.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.