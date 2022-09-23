В пятницу, 23 сентября, в 08:00 на неподконтрольных Украине территориях начались "референдумы" о вхождении в состав России. Также они пройдут и в самой РФ.

Голосовать будут пять дней - начиная с сегодняшнего и до вторника, 27 сентября. Все дни, кроме последнего, это будет происходить на дому или во дворах выездными группами. Как заявляется - в целях безопасности.

И только в последний день откроются "избирательные участки".

Вопросы в бюллетенях будут разные. У жителей Херсонской и Запорожской областей (точнее, их оккупированных районов), спросят, хотят ли они создать "независимое государство" и после этого стать частью РФ.

К слову, "голосование" намерены провести также и в захваченных населенных пунктах Николаевской области - Снегиревке и Александровке.

В "ЛДНР" этап с "независимостью" пропустят и сразу перейдут к вхождению в состав России.

Предварительные итоги собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума". В Украине же всем его участникам пригрозили уголовной ответственностью.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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