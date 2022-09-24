Глава Европейского совета Шарль Мишель, который призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН, поддержал предложение о том, чтобы предоставлять гуманитарные визы россиянам, бегущим от объявленной в РФ мобилизации.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

По словам Мишеля, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений. Он отметил, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС по поводу того, каким образом можно было бы осуществить такую инициативу.

"В принципе я думаю, что… Европейский союз должен принимать этих людей, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине, мы должны это учитывать", - сказал чиновник.

Тем временем из ЕС поступают разноречивые сигналы по поводу идеи выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от объявленной в России мобилизации. Ряд стран восточной Европы выступили против, а вот Германия ее поддержала.

Тем временем в Финляндии заявили, что не будут принимать россиян, бегущих от мобилизации.

Также "Страна" писала, что белорусские силовики получили приказ ловить уклонистов от мобилизации из России.