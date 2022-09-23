"Могут быть опасны для государства". В Польше не хотят принимать бегущих от мобилизации россиян
В Польше заявили, что бегущие от мобилизации россияне "могут быть опасны для государства", а поэтому страна не должна принимать их.
Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.
Вчера сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче гуманитарных виз тем россиянам, которые хотят избежать мобилизации.
Напомним, Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.
Ранее о таком же решении заявила Латвия.
В МИД ФРГ заявляют что Германия рассмотрит возможность либерализации визового режима для россиян, которые не хотят попасть под мобилизацию.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.