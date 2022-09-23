Евросоюз должен будет выработать общую позицию по запросам на въезд в ЕС от россиян, которые хотят покинуть РФ из-за частичной мобилизации. Европейская комиссия заявила, что государства-члены должны будут отдельно оценивать запросы в каждом конкретном случае, принимая во внимание законодательство о процедуре предоставления убежища.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже полмиллиона россиян выехали из страны, а после объявления мобилизации количество желающих только растет.

"В ряде городов России прошли акции протестов. Это показывает, что россияне голосуют ногами", - сказал он и добавил, что ЕС солидарен с российскими гражданами, "имеющими мужество и храбрость продемонстрировать свою оппозицию к действиям режима".

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия не будет выдавать визы гражданам России, которые бегут от мобилизации.

Эстония также не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Кроме того, ранее сообщалось, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд для россиян.

Также мы писали, что Чехия не готова дать убежище бегущим от мобилизации россиянам.

Между тем, три фракции Бундестага Германии призвали дать убежище россиянам, которые хотят бежать от мобилизации.