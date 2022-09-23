Чехия, в отличие от Германии, не готова предоставить убежище россиянам, которые уклоняются от воинской службы.

Об этом сообщает агентство СТК со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавски.

"Я понимаю, что россияне бегут от всё более отчаянных решений Владимира Путина, однако тот, кто не хочет выполнять свои обязательства перед собственным государством, ещё не соответствует условиям для получения гуманитарной визы", - сказал глава МИД Чехии, комментируя указ президента РФ о частичной мобилизации.

Напомним, в Евросоюзе заявили, что рассмотрят выдачу гуманитарных виз уехавшим из РФ на фоне частичной мобилизации.

Ранее мы писали, что в Финляндии допускают введение запрета на въезд россиян в связи с "частичной" мобилизацией в РФ. Правительство готово принять меры, чтобы положить конец российскому туризму.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".