Американский Институт изучения войны описывает проблемы мобилизации в России. При этом призывает их не абсолютизировать.

Новая сводка опубликована на сайте Института.

"Вполне возможно, что министерство обороны России решит некоторые из самых серьезных проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло", - пишут американские эксперты.

"Институт" не исключил, что большая часть частичной мобилизации проходит более или менее по плану. И что "социальные сети освещают проблемы, которые являются серьезными, но не обязательно повсеместными".

Среди таких проблем называется:

призыв людей, не соответствующих ранее заявленным критериям (не служивших, студентов, с хроническими заболеваниями), то есть "ограниченно годных".

"квоты", которые любой ценой пытаются заполнить военкомы.

конфликты у военкоматов в национальных республиках России.

Как писала "Страна", тысячи россиян выехали в Финляндию сразу после объявления частичной мобилизации. Однако в Финляндии заявили, что не будут принимать россиян, бегущих от мобилизации.

В Польше не хотят принимать бегущих от мобилизации россиян и заявили, что те "могут быть опасны для государства".

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.