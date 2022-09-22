Возле военкомата в российской республике Дагестан десятки мужчин возмущаются частичной мобилизацией в РФ. Женщина, видимо, сотрудник учреждения, на повышенных тонах призывает всех идти воевать. Мужчины возмущены частичной мобилизацией и отказываются ехать на войну.

Соответствующее видео публикуют российские СМИ.

Женщина заявила, что ее сын "там (в Украине - Ред.) с начала февраля воюет", добавив, что "это долг" и "если надо будет", то сама пойдет вслед за ним. Один из мужчин в ответ заявил, что не понимает, за что должен идти воевать и эмоционально кричит, что это "не война, а политика". Далее на повышенных тонах в таком духе продолжается разговор женщины и мужчин, стоящих под военкоматом.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Дагестане военного уволили за отказ воевать в Украине.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России накануне.

Мы сообщали, что появилось видео с толпами мобилизованных мужчин в Чечне. Большую толпу людей сопровождали сотрудники в форме полиции.

Также рассказывали, что в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, сообщалось, что в РФ огромные толпы мужчин покидают страну после объявленной мобилизации.