Появилось видео из Чечни с мужчинами, которые идут в военкомат после объявления частичной мобилизации. Большую толпу людей сопровождают сотрудники в форме полиции.

Видео публикуют российские телеграм-каналы.

Ранее мы публиковали видео с первыми мобилизованными в армию РФ из Якутии.

Напомним, что еще до объявленая "частичной" мобилизации американский Институт изучения войны утверждал, что РФ хочет отправить в Украину недоукомплектованных чеченцев.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообещал уничтожить всех, кто с оружием придет на нашу землю добровольно или по мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".