В России призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями) и "В" (ограниченно годен), следует из официальных разъяснений.

Мобилизовать могут пребывающих в запасе граждан, у которых нет права на отсрочку. Это мужчины в возрасте до 18 до 50 лет, имеющие военный билет и находящиеся в перечисленных выше трех категориях.

Запасники в ранге до подполковника распределены по трем разрядам в зависимости от возраста. Как правило, в первую волну мобилизуют самые молодые группы.

Подробнее о категориях:

Первый разряд

Сюда отнесены солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 55 лет. Полковники, капитаны 1 ранга - в возрасте до 60 лет, и, наконец, высшие офицеры в возрасте до 65 лет.

Второй разряд

Солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет, младшие офицеры в возрасте до 55 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 60 лет. Полковники, капитаны 1 ранга - в возрасте до 65 лет, и, наконец, высшие офицеры в возрасте до 70 лет.

Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет, младшие офицеры в возрасте до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 65 лет.

Как писала "Страна", министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 21 сентября 2022 года, пояснил кого могут призвать при частичной мобилизации в этот раз. Запланировано призвать по мобилизации всего около 300 000 человек.

Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, заявил Шойгу. "Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, в) имеют боевой опыт", - сказал Шойгу в интервью российским СМИ.

Мобилизованные россияне будут получать зарплату от 205 тысяч рублей в месяц (около 100 тысяч гривен - Ред.).

Указ о частичной мобилизации подписан, все мероприятия по призыву начались 21 сентября. Путин также заявлял, что "все призванные на службу будут получать все выплаты, положенные контрактникам". Также он сказал, что в мобилизационный режим переводится гособоронзаказ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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