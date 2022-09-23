В России в рамках мобилизации помимо работников ОПК, не будут мобилизовать айтишников, сотрудников компаний сотовой связи, журналистов и банкиров, сообщили в минобороны РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации

в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генштаб ВС РФ", - заявили в Минобороны.

Как писала "Страна", в Кабардино-Балкарии женщины поругались с представителем военкомата, который агитировал за мобилизацию.

В целом в национальных республиках Северного Кавказа, судя по поступающим сообщениям, мобилизация идёт наиболее проблемно. Вчера были видео с перекрытием дорог из Дагестана, прошли и акции протеста в Чечне, после которых Кадыров заявил, что мобилизация в республике проводиться не будет.

Вероятно, это объясняется определённым процентом людей в этих регионах, которые после войн нулевых годов относятся к России, как к государству, нелояльно и не считает его своим.