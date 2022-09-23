Министры G7 осудили последние шаги Российской Федерации в войне против Украины ("референдумы" и мобилизацию) в своем общем заявлении, с которым они выступили после встречи в Нью-Йорке.

Заявление публикует МИД Германии.

"Министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной территории Украины, которая временно находится под контролем России. Какие-либо "референдумы", проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и принудительной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Любая аннексия территории Украины была бы грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН", - говорится в заявлении.

Также министры G7 назвали действия РФ эскалацией и пригрозили новыми санкциями. Итоги "референдумов" признавать не будут.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "референдумы" в "ЛДНР" и на других захваченных территориях Украины, которые начались в пятницу, 23 сентября, "пропагандистским шоу для проведения z-мобилизации".

Также мы показывали первое видео, как проходит "референдум" в Донецке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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