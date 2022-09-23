Финляндия против миграции российских уклонистов.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил изданию Helsigin Sanomat.

Он пояснил, что не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии.

Сегодня Финляндия уже делала заявление о том, что принято "принципиальное решение" о значительном ограничении въезда россиянам и выдачи им виз.

Напомним, ранее в Польше заявили, что бегущие от мобилизации россияне "могут быть опасны для государства", а поэтому страна не должна принимать их.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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