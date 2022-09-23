Финляндия приняла "принципиальное решение" о значительном ограничении въезда россиянам и выдачи им виз.

Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё, пишет Mtv Uutiset.

"23 сентября президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии", — говорится в сообщении канцелярии президента.

Когда начнут действовать ограничения, не сообщается. Более подробную информацию представит сегодня на пресс-конференции глава МИДа Пекка Хаависто.

Напомним, ранее в Польше заявили, что бегущие от мобилизации россияне "могут быть опасны для государства", а поэтому страна не должна принимать их.

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