6400 россиян прибыли вчера в Финляндию наземным транспортом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу отдела международных отношений Пограничной службы Финляндии Матти Питкянитти.

По словам Питкянитти, сегодняшнее количество прибывших россиян сравнимо с обычным трафиком выходного дня.

Он добавил, что около 3227 россиян за вчерашний день покинули Финляндию.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия против миграции российских уклонистов.

Также ранее Финляндия приняла "принципиальное решение" о значительном ограничении въезда россиянам и выдачи им виз.

следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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