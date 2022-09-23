Более 6000 россиян прибыли в Финляндию. Фото: wikipedia.org

6400 россиян прибыли вчера в Финляндию наземным транспортом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу отдела международных отношений Пограничной службы Финляндии Матти Питкянитти.

По словам Питкянитти, сегодняшнее количество прибывших россиян сравнимо с обычным трафиком выходного дня.

Он добавил, что около 3227 россиян за вчерашний день покинули Финляндию.

CNN сообщает о том, что 6400 россиян прибыли вчера в Финляндию наземным транспортом

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия против миграции российских уклонистов.

Также ранее Финляндия приняла "принципиальное решение" о значительном ограничении въезда россиянам и выдачи им виз.

следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах. 

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