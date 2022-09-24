В Финляндию в течение пятницы через пограничные пункты заехали более семи тысяч россиян. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе, сообщает финское издание Yle со ссылкой на финскую пограничную службу.

При этом отмечается, что в Россию из Финляндии в тот же день проследовали чуть более 3500 человек.

Напомним, что в Финляндии заявили, что не будут принимать россиян, бегущих от мобилизации.

Тем временем из ЕС поступают разноречивые сигналы по поводу идеи выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от объявленной в России мобилизации. Ряд стран восточной Европы выступили против, а вот Германия ее поддержала.

Также своё мнение сегодня озвучил глава Европейского совета Шарль Мишель, который призывал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он поддержал идею о том, чтобы предоставлять гуманитарные визы россиянам, бегущим от объявленной в РФ мобилизации.

"В принципе я думаю, что… Европейский союз должен принимать этих людей, которые находятся в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России люди находятся в опасности из-за своих политических взглядов, потому что они не следуют этому сумасшедшему решению Кремля начать эту войну в Украине, мы должны это учитывать", - сказал чиновник.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.