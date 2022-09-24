Высокие цены на газ и электроэнергию вынуждают европейские промышленные предприятия останавливать производство. Либо, как вариант, переносить его в другое место.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В качестве примера издание приводит крупнейшего автомобильного производителя в Европе Volkswagen, который уже предупредил о вероятности переноса производства из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут. У компании есть крупные заводы в Германии, Чехии и Словакии, наиболее зависимых от российского газа, а также объекты в Южной Европе, которые получают энергию из других стран.

"В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок", - заявил директор Volkswagen по закупкам Гэн У.

Страны юго-запада Европы или государства на севере региона, имеющие выход к морю, могут оказаться главными бенефициарами релокации производства VW, поскольку имеют наилучший доступ к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), уточнил Bloomberg представитель VW.

У VW уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии - странах, где имеются терминалы для приема СПГ.

Сейчас в ЕС платят за газ в семь раз больше, чем в США, что формирует кризис конкурентоспособности, пишет Bloomberg. В Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогой экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство в другие страны.

На днях Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

Также "Страна" сообщала, что в Финляндии зимой могут начаться веерные отключения электричества в домах.