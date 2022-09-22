Акциз на топливо возвращается. Вчера парламент принял в целом законопроект №7668-д, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс по акцизному сбору на бензин, дизель и автомобильный газ.

О возврате акциза на топливо, который отменили в начале войны, в Украине заговорили уже давно. Появилось сразу несколько проектов на эту тему, все с разными формулами по сбору.

В августе Рада приняла проект №7668-д за основу, но его засыпали поправками, которые профильный комитет разбирал больше месяца.

В итоге приняли усредненный вариант: акцизы будут не такими высокими, как до войны, но и низкими их назвать сложно. На бензин и дизель ставка акциза составит 100 евро на тысячу литров (исключение - топливо для потребностей армии, на него акциз до окончания военного положения - 0%), на газ - 52 евро. НДС, как и ранее, остается на уровне 7% (его снизили с 20% в начале войны).

Главный вопрос, который интересует как владельцев авто, так и бизнес, и рядовых граждан (всех стоимость автотоплива касается напрямую, ведь это логистика и в итоге цены на все товары): что теперь будет с ценниками на АЗС?

Еще на этапе обсуждения возврата акцизов некоторые эксперты утверждали, что топливо, вполне возможно, не подорожает. Дескать, в нынешние ценники уже заложена такая высокая маржа, что позволит сохранить стабильные ценники в счет прибыли заправщиков. В то же время выгоды от возврата акциза налицо - бюджет получит дополнительные поступления.

Отметим, что на 21 сентября, по данным А-95, в среднем по Украине, в рознице стоимость литра А-95 - 50,23 грн, дизеля - 53,21 грн, газа — 26,04 грн

В то же время уже сегодня на АЗС заявили, что подорожание будет.

"Мы повысим ценники на 2 гривни на литре плюс еще на 2 гривни "режем" маркетинг (скидки по картам лояльности - Ред.)", - сказал "Стране" владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

О том, что бензин и дизель подорожают "в пределах 2 гривен на литре", а газ - примерно на гривню, говорит и руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Понятно, что это взвинтит цены на логистику, а значит, и все товары. Плюс - вырастет себестоимость пассажирских перевозок, а это - стоимость проезда в общественном транспорте", - добавил Рябцев.

Впрочем, эти прогнозы пока - только предварительные. Все зависит от ситуации на рынке. Если конкуренция среди продавцов топлива будет высокой, рост цен может оказаться ниже, а, если к акцизам добавится еще и подорожание нефтепродуктов на европейском рынке, и рост курса доллара - то в 2 гривни не уложимся, - отметили эксперты.

Разбирались, что сейчас происходит на топливном рынке, и чего ждать по ценам.

Возврат акциза и дорожного строительства

В новом законе, который вносит изменения в Налоговый кодекс, прописаны следующие акцизы по топливу:

на бензин - 100 евро на 1000 литров. До войны было 213,5 евро;

на дизель - 100 евро на 1000 литров. До войны - 139,5 литров;

на сжиженный газ - 52 евро на 1000 литров. До войны ставка была такой же

на биодизель - 100 евро на 1000 литров. До войны этот показатель составлял 106 евро. В проект подавалась поправка о сниженном акцизе на биотопливо (26 евро по био-бензину и 18 евро - био-дизелю на 5 лет), но профильный комитет ее отклонил. "Посчитали, что есть риск схем, когда под видом биотоплива будут оформлять обычное, но по сниженной ставке. Наверное, логика в этом есть. Хотя сейчас как раз удачное время, чтобы запустить массовую переработку зависших в стране экспортных объемов зерна на биотопливо и простимулировать водителей его покупать", - говорит Рябцев.

На альтернативное топливо 100 евро на 1000 литров. До войны - 162 евро.

Напомним, что до сегодняшнего дня акциз на все виды автомобильного топлива был нулевым (его обнулили еще в начале войны, что тогда помогло сдержать взрывной рост цен на заправках).

Ставка акциза на дизельное топливо для потребностей Минобороны по -прежнему остается 0% - до окончания военного положения. Но будет механизм вексельного контроля за елевым использованием ресурса. Поможет ли это предотвратить схему, когда в продажу будет попадать "армейский дизель" без налогов - покажет время.

Но указанные выше ставки - временные. С 1 июля 2023 года на бензин, дизель и газ вернут довоенные налоги, а они более высокие (на бензин - 213,5 евро, дизель - 139,5 евро).

Что касается НДС, который в начале войны снизили с 20% до 7%, то пока он остается неизменным - 7%. С 1 июля 2023 года вернут налог на добавленную стоимость 20%.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по информации Кабмина, сейчас существует значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства. В частности, есть потребность в финансировании долговых обязательств по прежним займам на дорожное строительство, а также эксплуатационное содержание дорог и их восстановление. Одним из возможных источников финансирования является именно повышение акцизного сбора на топливо.

То есть, акциз вернули под строительство дорог.

По прогнозам, бюджет может получить от акцизного сбора миллиарды гривен в год. К примеру, до войны поступления достигали 70 млрд гривен.

Отметим, что сегодня Рада отдельным законом (законопроект №7669) вернула использование средств Дорожного фонда на дороги (ранее действовала норма, по которой до конца этого года деньги могли идти только на погашение старых долгов и на армию).

"Теперь и на дороги можно использовать", - написал в своем Телеграм глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Новые ценники на АЗС уже в сентябре

Новый закон вступит в силу уже на следующий день после официальной публикации. По прогнозам Железняка, "его действие начнется в конце сентября", то есть, совсем скоро.

Как именно возврат акцизов повлияет на ценники на АЗС?

Еще на этапе обсуждения проекта нардеп Нина Южанина прогнозировала подорожание топлива на 4-5 гривен на литре.

Дмитрий Леушкин говорит, что они повысят цену на 2 гривни на стелле и еще на 2 гривни с литра "порежут" маркетинг. То есть, получается те же 4 гривни подорожания.

"Но сети будут реагировать по-разному, в зависимости от того, какая у кого ценовая политика. Мы, к примеру, в последнее время снижали цены, так как падали котировки на нефть и нефтепродукты. Поэтому особого запаса прочности нет. Даже после повышения цены на 2 гривни, дизель у нас будет по 52,5 гривен - это ниже, чем сейчас на некоторых АЗС", - отметил он.

По данным Рябцева, маржа на автомобильном топливе у большинства сетей сейчас просто зашкаливает: до 13-15 гривен на литре, а по премиальным видам топлива - еще больше

Есть мнение, что такая высокая маржа теперь позволит продавцам "самортизировать" дополнительные налоги и вообще не повышать ценники на заправках. Якобы, просто "поделятся" прибылью.

Впрочем, не факт, что так и будет.

"Именно такая высокая наценка сделала импорт топлива супер привлекательным бизнесом, и в итоге помогла наполнить рынок импортом. Появилось много оптовиков, которые поставили на рейсы дополнительные бензовозы, и решили проблему с дефицитом на заправках. Что могло бы заставить продавцов снижать маржу? Главным образом - высокая конкуренция. Но на сегодня особой борьбы за покупателей на рынке нет. Все, что завозится в страну, тут же поглощается, "лишних" объемов нет. Следовательно, и снижать наценки себе в ущерб никто не будет", - считает Рябцев.

По его мнению, рост цен на бензин и дизель составит примерно 2 гривни за литр, на автомобильный газ - в пределах гривни.

"Но это - при неизменности основных составляющих ценовой формулы. К примеру, если вдруг рванут вверх котировки на нефть, то рост цен на наших АЗС будет выше. Если нефть, наоборот, обрушится, возможно, обойдемся наценкой ниже 2 гривен. То же самое - по курсу доллара и евро. При росте курса импортные нефтепродукты в Украине автоматически тоже будут дорожать", - прогнозирует он.

Отметим, что пока тенденции на европейском рынке нефтепродуктов - на понижение цен.

По данным enkorr, за две декады сентября дизель в портах Северной Европы и Средиземноморье упал в цене примерно на 10%, до 993 долларов за тонну. Бензин за это же время подешевел на 4%, до 850 долларов за тонну.

Это привело к удешевлению топлива и на украинском рынке. По данным "А-95", с 1 по 20 сентября средняя стоимость бензина А-95 в опте упала на 3,5 гривен или 9%, до 37,25 гривен за литр. Дизель подешевел на 3,8 гривен или 8%, до 44,25 гривен.

"Трейдеры вынуждены снижать цены под давлением европейских котировок и низкого спроса", отметили в "А-95". Эксперты "А-95" также считают, что снижение цен на опте позволит не повышать розничные ценники после возврата акцизов.

Но неясно, надолго ли в Европе понижательный тренд на нефтепродукты. Все зависит от котировок на нефть. К примеру, сегодня, после падения накануне, нефть пошла в рост. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подскочили на 0,22 доллара, до 90,84 долларов за баррель.

"Бодяга" возвращается?

Рябцев говорит о еще одном последствии возврата акцизов - может увеличится доля "серых" АЗС. Напомним: до войны она была очень существенной и временами достигала 50%. На таких заправках в бак заливали топливо без налогов, зачастую - с нелегальных мини- НПЗ. Понятно, что качество такого топлива оставляло желать лучшего.

"Теперь серые схемы снова имеют смысл, ведь можно хорошо заработать за счет ухода от акцизного сбора. Понятно, что с импортными поставками особо не поэкспериментируешь - там каждый бензовоз под контролем. Но вот гарантий, что 10 цистерн, поставленных в Украину по дороге не превратятся в 15 за счет продукции мини-НПЗ и разного рода "наливаек", а на АЗС не попадет "левое" топливо - никаких. Это значит, что может ухудшиться качество топлива, что при достаточно слабом контроле со стороны проверяющих органов может создать автовладельцам немало проблем", - отметил Рябцев.

Руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн отметил, что "бочки" (то есть, нелегальные заправки) уже и так возвращаются.

"Киев. Дарницкий район. Улица Канальная. На берегу канала, возле зарослей, где раньше стоял цыганский табор, неожиданно фиксирую забытый профиль - новую заправную "бочку", - написал Куюн на своей странице в Фейсбуке.

Бензин на "бочке" продавался очень дешево - по 39 гривен за литр, тогда как оптовая цена - выше 40 гривен. Документов на топливо заправщик предъявить не смог, кассовые чеки тоже не выдавал. При этом лицензия у этой "заправки" была.

"Вижу, что такое ностальжи скоро будет везде. Мини-НПЗ уже пыхтят вовсю, бодяги на рынке все больше. Возвращаются подзаборники. Все это генерит кэш, который потечет изголодавшимся за время войны чиновникам, которые, как мы видим, уже выписывают лицензии "мамонтам" (то есть, заправкам - "бочкам", которые, казалось бы, уже все вымерли - Ред.)", - пишет Куюн.

О том, что есть угроза подорожания бензина говорит и руководитель консалтингового агентства «А-95» Сергей Куюн, который в целом позитивно оценивает возвращение акцизов.

"Государство живет за счет налогов, поэтому их возврат – логичный и ожидаемый шаг. Налог возвращен частично – эти ставки в среднем в полтора раза меньше, чем были до войны. Целевое назначение - восстановление, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. А она действительно в этом нуждается. Повышения цен на АЗС не будет, поскольку в последнее время снизилась европейская закупочная цена.

Среди основных рисков вижу стимул для нелегальных производств нефтепродуктов, процветавших и до войны. Помимо бюджетных потерь большие объемы фальсификата означают большие объемы низкокачественного горючего, а это уже потери потребителей. Государству нужно положить конец этой практике, особенно в условиях, когда налоги формируют оборонный бюджет страны. Нелегальные производители должны либо легализоваться, либо покинуть рынок", — говорит Сергей Куюн.

"Новый аргумент для подорожания"

Подорожание топлива (если оно будет) ударит по логистике, которая и так обходится бизнесу очень дорого.

В логистике топливо - основная составляющая себестоимости. Поэтому прогнозируется рост тарифов еще, как минимум, на 5%.

На первый взгляд, рост не критичный. Но, как говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, логистика и так уже сильно подорожала.

"Очереди фур на границе повысили расценки на логистику примерно вдвое. И бизнесу пришлось закладывать это в стоимость своей продукции", - говорит он.

Руководитель Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков говорит, что на следующей неделе будут проводить отраслевое совещание, после чего можно будет сделать прогнозы - как изменятся цены на пассажирские перевозки. "Вопрос не простой. Ведь в итоге стоимость топлива будет зависеть не только от акцизов, но и он конъюнктуры на рынках нефти и нефтепродуктов", - отметил он.

"Понятно, что очередное подорожание топлива бизнес и перевозчики попытаются использовать как аргумент для накручивания ценников. Вполне возможно, что повысят их даже "с запасом", - резюмировал Рябцев.