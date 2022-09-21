Верховная Рада вернула акциз на топливо. За проголосовали 255 нардепов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Акцизы на бензин, дизель и биотопливо составят 100 евро за 1000 литров. На газ - 52 евро за 1000 литров, плюс НДС - 7%.

Закон вступает в силу через день после публикации, поэтому возвращения акцизов следует ожидать к концу сентября, прогнозирует Железняк.

Сегодня Рада также приняла заявление о недопустимости проведения российских "референдумов" на территории Украины.

Как писала "Страна", накануне Рада приняла законопроект, освобождающий некоторых специалистов от мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".