В столице Словакии Братиславе прошел массовый митинг с требованиями снижения цен и проведения референдума о досрочных выборах правительства страны.

Согласно данным полиции, в митинге приняли участие более тысячи человек. Между тем организатор, которым выступила крупнейшая партия парламентской оппозиции страны "Направление - социальная демократия", заявил об участии в нем свыше трех тысяч граждан. Многие из них прибыли в Братиславу на специально арендованных для этого автобусах из удаленных уголков Словакии.

Митингующие требуют отставки правительства премьер-министра Эдуарда Хегера, масштабной государственной помощи жителям республики в условиях энергетического кризиса и усиливающейся дороговизны в Словакии. Также прозвучала критика подхода властей к войне в Украине.

Выступающие ораторы заявили, в частности, что Словакия вошла в глубокий конституционный, социальный и экономический кризис. Они возложили ответственность за проблемы республики на кабмин Хегера. Прозвучала критика и в адрес президента Зузаны Чапутовой.

Ранее опрос показал, что большинство словаков хотело бы победы России в войне с Украиной.

Недавно также в Праге десятки тысяч чехов вышли на митинг, требуя отставки правительства и снижения цен на газ.