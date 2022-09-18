Во время визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване прошёл митинг за выход Армении из ОДКБ - военного союза во главе с РФ.

К слову, Пелоси в Ереване заявила, что Россия не смогла выполнить свои союзнические обязательства и защитить Армению в конфликте с Азербайджаном.

Напомним, вчера появилось первое сообщение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси из Армении, куда она прибыла с визитом. Пелоси в своем Тивттере написала, что США поддерживают безопасность, экономическое процветание и демократическое управление в Армении и на Кавказе.

При этом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "пока не достает шашку из ножен" в конфликте между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном.

Ранее в ОДКБ также заявили о том, что не намерены применять силу в армяно-азербайджанском конфликте.

Почему Запад в нынешнем конфликте поддерживает Армению, а Россия заняла дружественный по отношению к Азербайджану нейтралитет и не любит Пашиняна "Страна" подробно рассказывала здесь.