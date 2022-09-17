Самолет спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

Об этом сообщает агентство Armenpress.

Приезд Пелоси в Ереван продлится до 19 сентября. Она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими высокопоставленными лицами.

"В ходе визита спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами - для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности", - говорится в пресс-релизе посольства США в Армении, выдержки из которого приводит агентство.

Визит Пелоси проходит на фоне нового военного конфликта Армении с Азербайджаном, в котором риторика США была больше на стороне Еревана.

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