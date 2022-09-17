Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "пока не достает шашку из ножен" в конфликте между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном.

Об этом заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров, пишет ТАСС.

По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и на таджико-киргизской сложилась неприятная для ОДКБ ситуация.

"Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - напомнил Сидоров.

Отметим, сегодня, 17 сентября, обсуждать с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию по Азербайджану прилетела спикер Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее мы писали, что в ОДКБ заявили о том, что не намерены применять силу в армяно-азербайджанском конфликте.

Также "Страна" рассказывала, что Азербайджан и Армения заявили о своих потерях в ходе столкновений. Погибли уже 176 военных.