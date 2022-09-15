В ОДКБ заявили, что не намерены применять силу в армяно-азербайджанском конфликте, о причинах и последствиях которого "Страна" подробно писала в 7 главных пунктах.

"О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана, думаю, речи не идет, надеемся на мирное решение конфликта", - заявил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, его слова приводят российские СМИ.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Тем временем Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье договора, "для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении". Об этом вчера заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Статья 4 Договора ОКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора".

Напомним, ОДКБ (военный блок во главе с Россией) отправил свою миссию в Армению, где вспыхнул новый конфликт с Азербайджаном. Но это не воинский контингент, а рабочая группа по мониторингу ситуации на границе с Азербайджаном. В миссии примут участие начальник штаба ОДКБ генерал-полковник Сидоров и представители стран-членов.

На видеоконференции ОДКБ, в которой принял участие Путин, РФ заявила о "дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию напряженности". Путин уточнил, что речь о посреднических усилиях Москвы между Ереваном и Баку. То есть пока ставка делается на мирное урегулирования без отправки войск ОДКБ в Армению.