После Тайваня спикер Палаты представителей Пелоси собралась в Армению - Politico
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправится в Армению в ближайшие выходные, чтобы продемонстрировать поддержку этой стране.
Об этом сообщает Politico.
Пелоси отправится в путь в сопровождении конгрессмена Джеки Шпейера после остановки в Берлине на саммите спикеров G-7.
Ожидается, что она в Ереване встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также с другими государственными чиновниками.
Это будет первая зарубежная поездка Пелоси после ее приезда на Тайвань в августе.
Сообщается, что Шпейер, который будет сопровождать спикера, является одним из немногих американских законодателей армянского происхождения в Конгрессе.
Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.
После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако позже Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы.
Позже Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.
"Страна" приводила 7 главных пунктов о причинах и последствиях нового конфликта Армении и Азербайджана.