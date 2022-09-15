Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправится в Армению в ближайшие выходные, чтобы продемонстрировать поддержку этой стране.

Об этом сообщает Politico.

Пелоси отправится в путь в сопровождении конгрессмена Джеки Шпейера после остановки в Берлине на саммите спикеров G-7.

Ожидается, что она в Ереване встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также с другими государственными чиновниками.

Это будет первая зарубежная поездка Пелоси после ее приезда на Тайвань в августе.

Сообщается, что Шпейер, который будет сопровождать спикера, является одним из немногих американских законодателей армянского происхождения в Конгрессе.

Напомним, серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук.

После этого Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако позже Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы.

Позже Армения заявила об угрозе своей территориальной целостности и попросила РФ выполнить некоторые положения ОДКБ.

"Страна" приводила 7 главных пунктов о причинах и последствиях нового конфликта Армении и Азербайджана.