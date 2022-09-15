На фоне общей геополитической напряжённости и войны в Украине очередное обострение конфликта произошло между Армений и Азербайджаном.

Соседние страны, которые лишь два года назад закончили войну из-за Нагорного Карабаха, обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В ночь на 13 сентября азербайджанские военные открыли огонь по территории Армении. Под обстрелы попали населенные пункты, не имеющие отношение к Нагорному Карабаху, а находящиеся на международно признанной территории Армении. Счет убитых уже перевалил, по официальным данным, за сотню (105 с армянской стороны и 71 с азербайджанской).

Чтобы остановить эскалацию, на Азербайджан пытаются повлиять и Россия, и Запад. При этом Турция одобряет действия Баку. А власти Азербайджана обвиняют Армению в невыполнении соглашений о прекращении предыдущей войны 2020 года, по которым Армения должна была открыть через свою территорию транспортный коридор из Азербайджана в его анклав в Нахичевани.

С утра 15 сентября на границе относительное затишье, но в Армении ходят слухи, что после возвращения президента Азербайджана Ильхама Алиева с саммита ШОС в Самарканде, на границе начнется новое обострение (то есть где-то 17-18 сентября), если премьер Пашинян не выполнит требования Баку.

Выясняли, что происходит в Нагорном Карабахе, может ли там снова вспыхнуть война и как это повлияет на Украину.

Коридор в Нахичевань

Месяц назад уже была вспышка конфликта - власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляли, что азербайджанская армия "пыталась перейти линию соприкосновения, эти попытки были предотвращены" и объявили частичную мобилизацию.

По словам азербайджанской стороны, была необходимость в "абсолютной демилитаризации" региона. Как утверждали в Минобороны Азербайджана, армянская сторона якобы нарушила двусторонние договоренности.

Вскоре после этого произошло важное событие - Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор - дорогу, которая связывает Армению и Карабах. Это было предусмотрено соглашениями 2020 года о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Однако нынешнее обострение носит принципиально иной характер. Бои фактически ведутся не на территории Карабаха (международно признанная территория Азербайджана), а на международно признанных границах Армении. Причем там, где нет российских миротворцев.

Поводом для обострения стала тема транспортного коридора из Азербайджана через территорию Армении в Нахичевань (азербайджанский анклав между Арменией, Ираном и Турцией), создание которого прописано в тех же соглашениях 2020 года. Стороны по-разному понимают выполнение этого пункта соглашения, а потому он до сих пор не создан.

И, как считают в Армении, через эскалацию Баку пытается принудить Ереван открыть дорогу в Нахичевань на своих условиях, показывая, что, в случае отказа, он сам это может сделать военной силой.

Как говорит "Стране" армянский политолог Александр Искандарян, пока Россия занята войной в Украине и ей не до Кавказа, Азербайджан пытается надавить на Армению с целью добиться уступок.

"Азербайджан хочет Карабах и коридор через армянский Сюник в Нахичевань", - сказал нам эксперт.

Баку же говорит о невыполнении Арменией своих обязательств по договору и о "провокациях на границе".

При этом Пашинян заявляет, что никаких новых соглашений и договоренностей с Азербайджаном заключать не будет.

Поэтому в целом обстановка остается взрывоопасной.

Позиции России, Запада, Турции и Ирана

Развитие ситуации в значительной степени зависит от реакции основных мировых и региональных игроков.

Однозначную позицию в конфликте пока демонстрирует лишь Турция - она полностью поддерживает Баку.

Еще один региональный игрок - Иран, вчера сделал в целом проармянское заявление, где сказал, что границы Армении меняться не должны.

Запад призывает к прекращению эскалации и внешне демонстрирует нейтральную позицию. Однако, нужно помнить, что та же Франция настроена традиционно проармянски. И в заявлениях Госдепа США по нынешнему обострению подчеркивается, что обстрелам подвергается территория Армении.

Впрочем, позиция Запада пока очень осторожная. В том числе и потому, что с помощью азербайджанских энергоносителей Европа собирается решить часть своих зимних энергопроблем.

"На носу зима и высокие цены на газ. Поэтому Европа будет всячески удерживать стороны от начала новой большой войны, подобной той, что была два года назад. И армянский премьер Пашинян это хорошо понимает", - сказал нам эксперт по кавказскому региону Максат Имандосов.

Но наиболее важна позиция России. Потому что она является лидером военного союза (ОДКБ), в который входит Армения. И Пашинян вчера заявил, что Ереван уже обратился к ОДКБ с просьбой задействовать 4 статью договора о коллективной безопасности, которая предусматривает военное вмешательство стран ОДКБ в случае агрессии против одного из членов Организации.

При этом, если во время войны в Нагорном Карабахе Россия и ОДКБ могли сказать, что они не будут вмешиваться, потому что боевые действия ведутся на международно признанной территории Азербайджана, то сейчас, как писалось выше, ситуация принципиально иная. И формальный повод обратиться за военной помощью к ОДКБ у Армении есть.

Однако, ни Россия, ни ОДКБ не этот призыв отвечать не торопятся. Начальник объединённого штаба ОДКБ уже заявил, что речь об отправке миротворческого контингента в Армению пока не идет. Саммит ОДКБ лишь принял решение отправить генсека Организации Зася в Армению, чтоб оценить обстановку на месте.

Нежелание Москва втягиваться непосредственно в конфликт понятно. В первую очередь - из-за того, что Россия завязла в украинской войне и второй фронт просто не потянет.

Но есть и политические мотивы.

"Безусловно, если начнется большая война, Азербайджан будет наступать на Армению и ей не окажут помощь союзники по ОДКБ, это будет определенным репутационным риском для РФ. Но у России есть и сильные мотивы не вмешиваться. И это не только война в Украине. В какой-то степени для России обострение даже выгодно. Если Азербайджан начнет широкомасштабное наступление на Армению, то Западу нужно будет определяться с своими действиями. Реагировать жестко, например, вводить санкции против Азербайджана также как и против России после начала вторжения в Украину. Либо "умыть руки" и ограничится "озабоченностью". Оба варианта для России выгодны. В первом случае Европа не получит азербайджанских энергоносителей и цены на нефть и газ вырастут. Кроме того еще более ухудшатся и без того непростые отношения Турции и Запада. Во втором случае на Запад обрушится шквал обвинений армянской диаспоры по всему миру в двойных стандартах: почему против России ввели санкции, а против Азербайджана нет. Безусловно, Запад эти обвинения может проигнорировать, но в целом это добавит аргументов тем силам, которые агитируют за ослабление санкций против РФ. Кроме того, Пашинян пока даже не начинает подготовку к большой войне и не объявляет ни мобилизации, ни военного положения. И если большая война начнется, то она может закончится для Армении плохо. В том числе и лично для Пашиняна, который рискует потерять власть. При этом Пашинян России не друг. Это прозападный политик. И его уход может открыть дорогу к власти пророссийским силам. Многие обратили внимание на недавний переезд на постоянное место жительство в Карабах крупного российского бизнесмена Рубена Варданяна. Уже ходят слухи, что его могут готовить на смену Пашиняну. Сейчас Запад наверняка будет пытаться не допустить большой войны, которая ему очень невыгодна. В том числе, не исключено, и путем давления на Пашиняна с целью убедить его пойти на уступки. Хотя для армянского премьера любые уступки сейчас очень токсичны с учетом ситуации внутри страны. Но положение у него объективно тяжелое. Поэтому какие-то решения ему принимать придется", - говорит источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуации на Кавказе.

К слову, источник в армянских политических кругах, который знает Варданяна, говорит, что в его переезде в Карабах больше экономических мотивов, чем политических.

"Он пытается спасти свои капиталы от санкций. Это главный мотив. Но если в Москве вдруг решат сыграть в какую-то свою большую политическую игру в Армении и поставить на него, то Варданян может попытаться побороться за власть. Но пока Кремль подчеркнуто отстраненно наблюдает за всем, что происходит внутри армянской политики. Хотя очевидно, что Пашинян Путину не очень нравится", - говорит источник.

Влияние на Украину

Украине большая война между Азербайджаном и Арменией в любом случае не выгодна. Россия вмешиваться туда военным путем, очевидно, не намерена. То есть отвлечения ее военных сил от Украины не будет.

Зато будет отвлечение внимания мировой общественности и Запада, возможное ухудшение его отношений с Турцией и Азербайджаном, усиление голосов в Европе, что дело в Украине нужно вести к переговорам с Россией и прочие последствия, которые Украине сейчас вообще не нужны.